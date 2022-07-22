İş insanı Mehmet Balduk için mevlit okutuldu
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Onursal Başkanı merhum Mehmet Balduk için akşam namazı sonrası Abdülhamit han camiinde mevlidi şerif okutuldu.
KAHRAMANMARAŞ 22.07.2022, 10:07 22.07.2022, 11:32
Bir süre önce vefat eden Kahramanmaraşlı iş insanı Nazar Tekstil AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Balduk için Abdülhamit han Cami’inde akşam namazının ardından mevlit okutuldu.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde okutulan mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunmasının ardından Balduk Ailesi bir süre cami içinde taziyeleri kabul etti.
Namaz Vakti 22 Temmuz 2022
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