İş insanı Samet Beşen, MÜSİAD'a veda etti!
Mevcut Başkan Samet Beşen’in görev süresinin tamamlanması sonucu tek adaylı gidilen seçimde Genç MÜSİAD’ın yeni başkanı Harun Kılıç oldu.
KAHRAMANMARAŞ 20.03.2022, 15:08 20.03.2022, 17:15
Burada açıklamalarda bulunan geçmiş dönem Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Samet Beşen, göreve geldiğim günden itibaren yönetimim ile birlikte, adalet, hakkaniyet, liyakat ilkelerine bağlı kalarak ayrım gözetmeksizin üyelerimizin sorunlarına ve taleplerine her zaman çözümler ürettik” dedi.
Konuşmasının devamında Beşen, Fatih Aygün’den daha ileriye taşımak için aldığım bu bayrağı şimdi Harun Kılıç’a devrediyorum, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
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