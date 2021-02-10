İş insanları Kahramanmaraş için bir araya geldi
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran, Balsuyu Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy ve Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Can ile bir araya gelerek istişarelerde bulundular.
KAHRAMANMARAŞ 10.02.2021, 18:06 10.02.2021, 19:59
Düzenlenen toplantı sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kahramanmaraş için neler yapabiliriz bunları hep birlikte konuştuk dedi.
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