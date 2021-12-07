İş Koçu Destekli İstihdam Programı
İş Koçu Destekli İstihdam Programı, Down sendromlu bireylerin destekli istihdam modeli ile iş hayatına katılımını ve çalışma ortamında sürekliliğini sağlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2021, 14:46 07.12.2021, 15:53
Bu programa dâhil olarak çocukların para kazanan, bir gruba dâhil olduğu ve katma değer yarattığı için mutlu olan birer yetişkine dönüşmesini destekleniyor.
İş Koçu Destekli İstihdam Programı, özel gereksinimli bireylerin destekli istihdam modeli ile iş hayatına katılımını ve çalışma ortamında sürekliliğini sağlamak için hazırlanmış bir eğitim ve destek programıdır.
Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri bu model ile eğitimine devam ediyor.
Burada eğitim alan öğrenciler ve aileler is durumdan oldukça memnun.
Namaz Vakti 07 Aralık 2021
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|Güneş
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|Yatsı
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|P
|1. Trabzonspor
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|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
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|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
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|15
|22
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|15
|21
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|20
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|19
|12. Giresunspor
|15
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|15
|18
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|15
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|14
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|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
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|14
|27
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|14
|27
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|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
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|13
|21
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|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8