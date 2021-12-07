Bu programa dâhil olarak çocukların para kazanan, bir gruba dâhil olduğu ve katma değer yarattığı için mutlu olan birer yetişkine dönüşmesini destekleniyor.

İş Koçu Destekli İstihdam Programı, özel gereksinimli bireylerin destekli istihdam modeli ile iş hayatına katılımını ve çalışma ortamında sürekliliğini sağlamak için hazırlanmış bir eğitim ve destek programıdır.

Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri bu model ile eğitimine devam ediyor.

Burada eğitim alan öğrenciler ve aileler is durumdan oldukça memnun.