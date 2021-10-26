İş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesinde park halindeki iş makinesine çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 14:11
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı İçmeler Mahallesi Aşağı İçmeler mevkiinde F.Ö, kullandığı motosikletiyle seyir halinde iken yol kenarında park halinde bulunan iş makinasına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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