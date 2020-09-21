İş Yeri Yanan Esnafa Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz gün Ayakkabıcılar Toptancılar Sitesi’nde çıkan yangında ağır hasar alan iş yerinin yenilenmesi talimatını verdi.

Program sebebiyle Ankara’da olan Başkan Güngör, esnaf Fatih Eğerci ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkanın talimatı üzerine iş yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, yenileme çalışmalarının Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirileceğini belirtti.