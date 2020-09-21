İş Yeri Yanan Esnafa Destek
Ayakkabıcılar Toptancılar Sitesi’nde bulunan iş yeri çıkan yangında ağır hasar alan esnafa Büyükşehir destek olacak. Başkan Güngör’ün talimat verdiği iş yeri Fen İşleri ekiplerince yenilenecek.
KAHRAMANMARAŞ 21.09.2020, 17:03 21.09.2020, 19:15
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, geçtiğimiz gün Ayakkabıcılar Toptancılar Sitesi’nde çıkan yangında ağır hasar alan iş yerinin yenilenmesi talimatını verdi.
Program sebebiyle Ankara’da olan Başkan Güngör, esnaf Fatih Eğerci ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkanın talimatı üzerine iş yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş, yenileme çalışmalarının Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirileceğini belirtti.
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