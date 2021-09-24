İş yerinden çıkarken silahla yaralandı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim mahallesinde Y.G. isimli şahıs iş yerinden çıkarken silahla yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı emniyet tarafından arandığı öğrenildi.