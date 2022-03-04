İsa Divanlı’da Yol Genişletme Çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’nda İsa Divanlı Mahallesi Güllü Hoca Caddesi’nde yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından kavşak noktasında kalan yapılar kaldırılarak arterin genişletilmesi sağlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsa Divalı Mahallesinde bulunan ve kamulaştırması yapılan 3 yapıda yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede ulaşımı sağlayan arterde bir dizi düzenleme yapılacak. Yine bölge ulaşımı için Kanlıdere Köprüsü’nün yanında yapımını planladığımız köprünün de kısa süre içerisinde ihalesine çıkıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.