İşçi Haklarını Koruma Derneği, Emekçi Kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
Kahramanmaraş’ta bir ilk olan işçi haklarını koruma, sosyal dayanışma ve yardımlaşma derneği kent genelindeki çalışmalarına devam ederken kuruculuğunu Sultan Ünal'ın yaptığı dernek Trabzon caddesi üzerindeki ofisinde faaliyetlere başladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2022, 10:33 09.03.2022, 16:38
İşçi Haklarını Koruma, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sultan Ünal 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm emekçi kadınların dünya kadınlar günün kutladı.
Namaz Vakti 09 Mart 2022
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|47
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|28
|46
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|28
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|45
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|28
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|28
|40
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|28
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|O
|P
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|58
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|27
|55
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|27
|46
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|26
|46
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|27
|44
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|26
|42
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|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
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|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
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|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
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|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
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|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
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|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
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|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
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|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
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|27
|22
|20. Levante
|27
|18