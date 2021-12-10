Isınmak için oyun oynayarak çöp toplayan temizlik görevlileri ilgi çekti
Kahramanmaraş Elbistan’da gece vardiyasında çöp toplarken üşüyen temizlik görevlileri ısınmanın yolunu müzik eşliğinde oynamakta buldu. Temizlik görevlilerinin oynayarak çöp kutularını boşaltma görüntüleri mesai arkadaşlarınca cep telefonuyla kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 10.12.2021, 14:40
Elbistan Belediyesi temizlik işleri müdürlüğünde görevli iki temizlik personeli gece vardiyasında soğuk havada üşüyünce çareyi oynamakta buldu.
Gece boyunca sokak sokak dolaşarak kovalardaki çöpleri toplayan görevliler, soğuk havaya oynayarak çözüm buldu.
Temizlik personellerinin çöpleri oynayarak toplamaları mesai arkadaşlarınca cep telefonuyla kaydedildi.
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