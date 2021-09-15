İSKUR Denim Amerika, Japonya ve Kore pazarına da açıldı

İSKUR Denim Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul, İSKUR Denim olarak; indigo ve sülfür boya kullanarak, halat boya teknolojisi ile kumaş üretimi yaptıklarını, .7 onz ile 15 onz arasında değişen ağırlıklarda üretimi yapılan ürünlerde, çoğunlukla hammadde olarak konvensiyonel pamuk ,recycle pamuk ve organik pamuk kullandıklarını bildirdi. Kurtul, “Üretim esnasında çok daha az su kullanılarak halat boya ile boyanmaktadır. Tesisimizin tamamında hedefimiz ‘sıfır atık’tır, dolayısıyla tüm fireler va atıklar geri dönüştürülmektedir” dedi.

İSKUR Grup bünyesinde yenilenebilir enerji üretim tesislerinin de bulunduğunu vurgulayan Kurtul, “İSKUR Denim'e ait tüm üretim basamaklarında yenilenebilir enerji kullanılmaktadır. Kojenarasyon tesisimiz ile karbon ayak izimizi eksi hanelere çekmiş durumdayız; karbon ayak izimiz Carbon Trust firması tarafından sürekli kontrol edilip sertifikalandırılıyor” bilgisini verdi.

Üretim tesislerinin sürdürülebilir tekstile uygun olarak inşaa edildiğini anlatan İsmail Kurtul, “Makina ve teknoloji alt yapımız sayesinde yılda 450.000 adet ağacın karbon emisyonu kadar dünya daha temiz tutulmakta, aynı kapasitede standart bir tesise göre 144.000 ton daha az su harcanmakta,46.800 evin enerji ihtiyacı kadar yenilenebilir enerji üretilmektedir” diye konuştu.

Şirketlerinin bünyesinde 450 çalışan bulunduğunu, satış ve ürün geliştirme ekiplerinin 40 kişiden oluştuğunu, bunun yanı sıra , yurtdışı ofisleri ve acentalarında hizmet verildiğini anlatan İsmail Kurtul, cirolarının büyük bir kısmını da ihracat faaliyetlerinin oluşturduğunu kaydetti.

İsmail Kurtul, 2021 yılı hedeflerinden söz ederken ise şunları söyledi:

2021 yılına Ar-Ge merkezimizi kurarak başladık. Bu sayede Ürün Geliştirmemizi innovatif hale getirmeyi ve ihracat miktarımızı yükseltmeyi hedefledik. En büyük amacımız yüksek oranlarda sürdürülebilir, modaya uygun kumaşlar üretmek ve bunun için tüm olanaklarımızı doğru ve verimli bir şekilde kullanmaktır.

Bu yıl da pandemi iş süreçlerini elbette etkiledi. Bu virüs maalesef dünya genelinde negatif ve öngörülemez bir gelecek görüntüsü yarattığı için birtakım ihracat noktalarında çok zorluklar yaşadık. Bununla birlikte birtakım ihracat noktalarında bu etki çok kısa sürdü ve normal koşullara dönüşler ve hatta daha iyiye giden süreçler yaşandı.

Bu süreçte Ar-Ge merkezini hayata geçirerek Ür-Ge faaliyetlerine hız kazandırmayı planladık ve konstrüksiyon, renk vb. konularda yaptığımız yenilikçi çalışmalar ve hızlı numune tedariği ile müşteri memnuniyetini arttırmayı hedefledik.

Pandemi sürecinde gerek navlun, gerek hammadde yetersizliği sebebiyle fiyatlarda yaşanan artışlar, ana hammaddemiz olan iplik fiyatlarına yansıdı. Boyar madde ve kimyevi madde fiyatlarında yaşanan artışlar da ithalat sürecinde zorluklara sebep oldu. Dolayısıyla kumaş üretim maliyetleri yükseldiği için pazarda yaşanan rekabet de yoğunlaştı.

Pandemi sürecinde koşulların gerektirdiği sağlık standartlarına uygun olacak şekilde özel antibakteriyel ve antiviral ürünler tasarladık , üretimini yaptık ve ürünlerimizi bağımsız laboratuvarlarda sertifikalandırdık.

Perakende satışlarda, genel piyasada nihai müşteri taleplerinin azalmasıyla birlikte denim konfeksiyon ürünlerine olan talepler de azaldı. Yaşanılan bu durum denim kumaş üretimine de elbette ki yansıdı.

İSKUR DENİM YENİ PAZARLARA AÇILDI

Kurtul, üretimlerinin ciddi bir kısmının ihracat için kullanılacak ürünlerden oluştuğunu, bu yılın yılın ilk yarısında, hem üretimde hem de satışta geçen yıla oranla daha iyi bir performans sergilediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

“İSKUR Denim olarak toplam kapasitemiz aylık bazda yaklaşık 1,5 milyon metredir. Terbiye işletmemize ek yatırım yaparak 1,6 milyon metre kapasiteye ulaşma hedefimizi bu yıl itibariyle tamamlamış olacağız. İhracatımızın cirodaki payını ise %70 seviyelerine çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle Almanya, İtalya, Rusya, Hollanda, İngiltere, İspanya, Fas, Tunus, Vietnam, Bangladeş, Mısır gibi ülkelere yaptığımız ihracatın yanı sıra, bu yıl yıl içerisinde Amerika, Japonya, Kore pazarlarına açıldık.”

Kurtul, yeni ve en önemli hedefleri arasında %100 yerli hammaddelerle, yüksek katma değerli ürünler yaparak mevcut olan ve yeni eklenecek olan birçok noktada ihracat satışlarını katlayarak artırmak olduğunu bildirdi.

AR-GE VE TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

İSKUR Denim Ar-Ge Merkezi’nin 2021 yılının temmuz ayında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi olarak tescillendiğini ve böylece İSKUR Grup bünyesinde tescil alan 2. Ar-Ge Merkezi’nin oluştuğunu anlatan İsmail Kurtul, şunları söyledi:

“İSKUR Denim Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge faaliyetlerine yaptığı yatırımlarla, bir taraftan teknoloji ve pazar liderliğini hedeflerken, diğer taraftan da nitelikli iş gücünün gelişimine odaklanmaktadır. Yenilikçi hammadde, ürün tasarımı ve proses geliştirme konularında yapılan çalışmaların yanı sıra, tamamıyla organik, doğal ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak, minimum düzeyde atık oluşturan prosesler oluşturulmakta, dolayısıyla sürdürülebilir ve çevreci girişimlerde bulunulmaktadır.”

YENİ YATIRIM PLANLARI VE PROJELERi

Dokuma yatırım projesi ve üretimde 2. Hattı kurma projesini gündemlerine alarak üretim kapasitesini 3 milyon metreye ulaştırmak için çalışmalarının sürdüğünü anlatan İsmail Kurtul, sektördeki gelişimi ise şöyle değerlendirdi:

“Türkiye, dünya toplam denim kumaş üretimindeki %9 civarındaki payı ile dünyanın en büyük 4. denim kumaş ihracatçısı konumundadır. Ülkemizde yaklaşık olarak yılda 750 milyon metre denim kumaş üretilmektedir. İSKUR Denim İşletmeleri olarak, 18 milyon metre/yıl kapasiteyle ülke üretimine %2,4 lük bir katkı sağlamaktayız. Kapasite artırma projelerimizi tamamladığımızda, bu oran yaklaşık olarak %4,5 seviyelerine ulaşacaktır.

YENİ TRENDLER

Sürdürülebilir yöntemler ile ekolojik altyapıdaki hammaddeler kullanılarak üretilen kumaşların sektörün en temel gereksinimleri olduğunu ifade eden İsmail Kurtul, “Geri dönüştürülmüş veya dönüştürülebilen ham maddelerin kullanımı artmaktadır . Trend, daha az su, daha az kimyasal madde ve daha az enerji kullanarak üretim yapmak ve bu yollarla üretilen kumaşların daha rahat olmalarını ve daha iyi görünmelerini sağlamaktır” dedi.

İsmail Kurtul, sektörün sorunlarından söz ederken de en büyük sıkıntının hammadde kullanımı ve tedariği olduğunu belirterek, “İthal kumaşların Türkiye’de işlenmesi konusunda alınacak önlemler, rekabetçi ama gerçekçi fiyatlar ile rekabet etmemizi destekleyecek şekilde olmalıdır” diye konuştu.

Çevrenin korunmasının önemine vurgu yapan İsmail Kurtul, bu konudaki şirket politikalarını ise şöyle dile getirdi:

“Daha çevreci üretim yapmayı kendisine hedef koyan , sıfır atık hedefi ile tüm üretimini revize eden , kendi geri dönüşüm tesisini tüm dönüştürülebilir atıklarının işlenmesinde kullanan İSKUR Denim bu sayede daha az su , daha az kimyasal madde ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaktadır.

Dünyadaki karbon ayak izini sürekli eksilerde tutmayı başarmış olan ISKUR Denim bu başarısını birçok sertifika ile taçlandırmış ve en son Carbon Trust firması tarafından sürdürülebilir üretim konusunda onay almıştır.

Bu sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımı son kullanıcıya anlatabilmek için markalar ile omuz omuza, daha fazla çalışmamız gerektiğine inanıyoruz ve bu konuda birlikte gelişmeyi hedefliyoruz.”