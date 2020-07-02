İSKUR, Diyarbakır’da 2’nci fabrika için harekete geçti!

İSKUR’da hedef, Kahramanmaraş’tan sonra Diyarbakır’ı da tekstilde üretim merkezi yapmak olarak kondu.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 3. etapta 25 bin metrekaresi kapalı, toplam 45 bin metrekare alanda üretim yapacak olan firma, 200 kişiye istihdam olanağı sağlayacak.

Tekstil sektöründe yüksek rekabet, gelişen teknolojiler ve sürdürülebilirlik için yeni yatırımlara her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden İSKUR Group Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir Kurtul, çok uzun süredir tarımsal ve ticari ilişki içerisinde bulundukları Diyarbakır’ın dünyanın en kaliteli pamuk üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getiriyor.

İSKUR olarak kırılma noktalarından birinin yeni yatırımları olduğunu ifade eden Kurtul, Kahramanmaraş’ın ardından Diyarbakır'da da hedeflerinin büyük olduğunu kaydediyor. Kurtul şu bilgileri verdi:

"Çocukluk yıllarımda babam İsmail Kurtul Güneydoğu’da, yöre insanlarıyla ortak pamuk ve çeltik tarımı yaptı. Bu süreçte ailemiz ile yöre insanları arasında çok sağlam dostluklar ve sevgi bağı kuruldu. Bu sevgi ve dostluk bağı yıllar sonra Diyarbakır’a büyük bir yatırım yapma kararı almamıza vesile oldu. Böylece İSKUR olarak Diyarbakır’ın en büyük özel sektör yatırımı olan ring compact iplik tesisini kurarak Kahramanmaraş dışındaki ilk yatırımımızı hayata geçirmiş olduk ve bu yatırımıza ilave olarak, ikinci yatırımımızı da yapmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.