İSKUR Group “aile içi iletişim” konulu seminer düzenledi

Bu kapsamda Ramada Otel toplantı salonunda Sosyolog Sibel Hersanlıoğlu tarafından gerçekleştirilen seminerde aile içi iletişim konularında dinleyenlere bilgiler verildi.

Programa İSKUR Group İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuz Tor ile İskur Group personelleri katılım sağladı.

İSKUR Group İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuz Tor gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Aksu Haber’e yaptığı açıklamada dinleyenler için verimli bir seminer olduğunu dile getirdi.

Sosyolog Sibel Hersanlıoğlu ise İSKUR ailesine teşekkür ederek aile içi iletişimin sağlıklı nesillerin yetişmesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.