İSKUR GROUP ana sponsorluğunda tören düzenlendi!

Düzenlenen törene AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Belediye Başkanları İSKUR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul, KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda KASİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.

Ruhsat töreninin ardından Aksu Haber’e Özel açıklamalarda bulunan İSKUR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul ruhsatlarını alan serbest muhasebecileri tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Kurtul konuşmasının devamında İSKUR ailesi olarak her türlü sosyal sorumluluk projesinde yer almaya ve desteklemeye devam edeceklerinin de altını çizdi.