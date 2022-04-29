İSKUR GROUP çalışanları iftarda buluştu!

İSKUR GROUP bünyesinde değişik kademelerde çalışanlar için düzenlenen Geleneksel İSKUR GROUP İftar Buluşmaları kapsamında MADO evinde düzenlenen iftar yemeği büyük ilgi gördü. İSKUR GROUP ve şirket yöneticileri ile çalışanlarını bir araya getiren iftar yemeğine katılan İSKUR GROUP çalışanları iftar programı için İSKUR GROUP Yönetime teşekkür etti. İSKUR GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Kurtul ’un Oğlu Ali Kurtul ’da babasını yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti.



