İSKUR GROUP ‘DOSXX markasıyla’ 20 yıkamaya dayanıklı maskeler geliştirdi

İSKUR GROUP Pazarlama Ve Strateji Yönetim Müdürü Leyla Yıldırım Aksu Haber'e verdiği özel röportajında üretilen maskeler hakkında şu bilgileri verdi.



“Tüm Dünya Pandemi sürecine hazırlıksız yakalandı, Türkiye gibi sağlık alt yapısı güçlü ülkeler, en az zaiatla süreci kontrol altında tutmaya çalışıyor.

Bilindiği gibi Türkiye Tekstil alt yapısı çok güçlü bir ülke, bu bağlamda zaten cerrahi maske üretiminde güçlü bir alt yapımızın olduğunu tüm dünya’ ya yapılan yardımlarla ıspatladık. Buradan yola çıkarak cerrahi maskelerin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünün bez maskelerin üretimi ve kullanımına onay vermesi ile DOSXX markası adı altında maske üretimine başladık.

Grubumuz Dünya’da 30’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren 4 Bin üzerinde çalışanı olan Tekstil’in tüm alanlarında faaliyet gösteren güçlü bir kuruluştur.

DOSXX Markası altında Antimicrobiyel çok fonksiyonlu kumaşların geliştirilmesi amacı ile bir TUBİTAK projesi başlattık.

Peki, Süreç Nasıl İlerledi

Proje çerçevesinde Bio Çözünürlük özelliği olan sürdürülebilir, Doğal Elyaflardan, Esnek, Giysi konfor özelliği olan, Kullanıcıyı rahatsız etmeyen tasarımıyla, 20 YIKAMA’ ya dayanıklı maskeler geliştirdik.

TUBİTAK Projesi olması sebebi ile birçok testlerden geçmesi gerekiyor.

Bakteri Filtrasyon Etkinliği Testi

Antibakteriyel Etkinliği Testi

Hava Geçirgenlik Testi ve Bio Yük testi gibi.

Bu Testler Akredite Laboratuarlarca Uluslararası Test Standartlarına göre yapılarak sertifikalandırıldı. ( Tabi bu yeni bir alan olduğu için konu ile ilgili Patent başvurularımızda yapıldı.)

İlk Etapta Projeye Maske üretimi ile başladık, ilerleyen süreçte özellikle sağlık çalışanlarımız için koruyucu giysiler üretmeyi hedefliyoruz.”



Haber: Gökhan Çalı – Mehmet Deveci