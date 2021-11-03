İskur Group, kan verme kampanyası düzenledi!

Bu anlamda İskur Group, Kızılay Haftası nedeniyle çalışanlarına kan verme kampanyası düzenledi.

İskur Group binası önünde gerçekleştirilen proje ile çok sayıda çalışan gönüllü olarak kan verdi.

Düzenli olarak yapılması hedeflenen ve belirlenen hedefe uyma konusunda disiplin sahibi İskur Group yönetimi sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor.

Kan bağışında bulunan İskur Group çalışanları Aksu Haber mikrofonlarına duygularını aktardılar.