İSKUR Group, yeni bir anlaşmaya daha imza attı!

Onikişubat ilçesine bağlı Gazi Ortaokulunun eskiyen ve yıpranan spor salonunu yenileyerek yeniden hizmete sunan İSKUR Group, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Baştan sona yenilenen spor salonu, il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, İSKUR Group İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuz Tor, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı.

Açılışın ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkartacak tesislerin olmasını önemsiyoruz.” dedi.

İSKUR Group İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuz Tor ise, “çocuklarımızın gözlerindeki coşkuyu ve sevinci görmek bizi bir kat daha mutlu etti.” Dedi.