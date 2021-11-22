İSKUR Group, yeni bir anlaşmaya daha imza attı!
Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren İSKUR Group bu kez de öğrencilerin gönüllerine dokundu.
KAHRAMANMARAŞ 22.11.2021, 16:55 22.11.2021, 19:06
Onikişubat ilçesine bağlı Gazi Ortaokulunun eskiyen ve yıpranan spor salonunu yenileyerek yeniden hizmete sunan İSKUR Group, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Baştan sona yenilenen spor salonu, il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman, İSKUR Group İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuz Tor, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törenle açıldı.
Açılışın ardından Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkartacak tesislerin olmasını önemsiyoruz.” dedi.
İSKUR Group İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuz Tor ise, “çocuklarımızın gözlerindeki coşkuyu ve sevinci görmek bizi bir kat daha mutlu etti.” Dedi.
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