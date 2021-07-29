İSKUR Group, yeni bir anlaşmaya daha imza attı!

İSKUR Group, sürdürülebilir ekonomi, ekoloji ve gelecek için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.



Her zaman yüksek kalitede sürdürülebilir inovatif şirket olma iddiası için üreten ve ürütmeye de devam eden İSKUR Group bir yeni anlaşmaya daha imza attı.

İSKUR Group Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kurtul ve Göktekin Enerji Bölge satış sorumlusu Hüseyin Erdoğdu ile 15.870 KW’lık ÇATI GES projesi için, imza adımını tamamlanmış oldu.

Bu proje ile birlikte; Kahramanmaraş, Adıyaman ve Diyarbakır lokasyonlarında bulunan Güneş Enerjisi Sistemleri yatırım ağları da 21 MW’lık mevcut enerji üretim gücüne ulaştırıldı.