İskur Group’tan Kadınlara Anlamlı Hediye!

İskur Group binasında gerçekleştirilen programa İskur Group Yönetim Kurulu üyesi Makbule Kurtul, İSKUR Group İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuz Tor ile İSKUR Group İdari İşler Müdürü Mehmet Recep Kurt’ta katıldı.

Etkinlikte İskur Group Yönetim Kurulu üyesi Makbule Kurtul ve yöneticiler kadın çalışanlarla sohbet etti.

İskur Group bünyesinde çalışan kadınlar etkinlikten duydukları memnuiyeti Aksu Haber’e anlattı.

İSKUR Group İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Oğuz Tor 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle ilgili Aksu Haber’e yaptığı açıklamalarda bulunarak. Başta İskur Group bünyesinde çalışan kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.