İSKUR Group’tan Pusula Roket Takımına Büyük Destek!

2020 yılında 6 genç tarafından kurulan Pusula Roket Takımı. Kahramanmaraş Fen Lisesi'nin ve Kahramanmaraş'ın gözbebeği olan roket takımı TEKNOFEST 2021'de ilk katılışında üstün bir başarı göstererek atış yapma hakkı kazanmıştı.



TEKNOFEST 2021'e ülke genelinden katılan 223 takım arasından Türkiye 2.'si olarak finallere kalan Pusula Roket Takımı 2021 yılında Kahramanmaraş'ın gurur kaynağı olmuştu.



Bu sene katıldıkları TEKNOFEST 2022'de ilk aşamada 289 takım arasında 635 puan üzerinden 620 puan alarak Türkiye 2.'si olan Pusula Roket Takımı sıradaki aşama için çalışmalara hız verdi.



Çalışmalarda maddi ve manevi destek veren İSKUR Group büyük teşekkürü öğrencilerden aldı.