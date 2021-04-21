İSKUR, İç Giyim Sektöründe Dünyaya Açılacak

Kahramanmaraş’ta doğan erkek giyim markası DOS XX,  her zevke uygun farklı konsepte ürünleriyle şıklık ve rahatlığı bir arada sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 14:46 21.04.2021, 16:51
İSKUR, İç Giyim Sektöründe Dünyaya Açılacak

 Dünyanın en prestijli markaları dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkeye tekstil ihracatı yapan, 4 binden fazla çalışanıyla ülke ekonomisine değer katan İSKUR Grup, iç giyim sektöründe de DOS XX markasıyla sadece bir yıl gibi kısa bir sürede iddiasını ortaya koydu.

Tekstil, Enerji, Otomotiv, Tarım ve Hidro Elektrik alanlarında faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan İSKUR Grubun iç giyim markası DOS XX, sağlıklı ve kaliteli ürünlerinin fark edilmesiyle birlikte marka bilinirliği ve müşteri memnuniyetiyle adından söz ettirmeyi başardı. Pandemi sürecinde yoğunlaşan e ticaretle satışlarını artıran marka, ilerleyen süreçte dünyaya açılmayı planlıyor.

DOS XX markasının mimarı ve İSKUR Yönetim Kurulu Üyesi olmasının yanında tam bir memleket sevdalısı olarak tanınan Makbule Kurtul, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Kahramanmaraş’ta aile şirketine yeni bir sinerji katarak,  erkek iç giyimde  adeta ezber bozan marka oluşturmayı başardı.

MARKANIN DOĞUŞU

Markanın doğuş öyküsünü ve seçtikleri marka adının nereden geldiğini anlatan Makbule Kurtul, “Bildiğiniz üzere dünyadaki yaşam cennetten gelen iki insanla başladı. Onbinlerce yıllık insanlık serüvenimizin merkezinde halen bu motto durmaktadır. Dosxx paradigması ise bu realite üzerinde inşa edildi. Hikayemiz, insanı simgeleyen ve İspanyolca ‘’iki’’ anlamına gelen ‘’Dos’’ sözcüğü ile başladı ‘’XX’’ karakteri ise Adem ile Havva’yı ortak payda da birleştiren ve cinsiyeti belirleyen kromozomların simgesidir”dedi.

NEDEN ERKEK İÇ GİYİM?

Makbule Kurtu, ihracat odaklı bir firma olarak dünyanın sayılı  markalarına kumaş ihraç ettiklerini, aldıkları olumlu geri dönüşlerle “Neden kendi markamızı oluşturmayalım? Düşüncesiyle yola çıktıklarını vurgulayarak, “Yaptığımız piyasa araştırmasında, kadın iç giyimde çok fazla seçenek bulunmasına rağmen erkek iç giyimde aynı durumun söz konusu olmadığını tespit ettik. Bu nedenle markamız altındaki üretime erkek iç giyimden başladık” dedi.

DOS XX FARKI

Erkek iç giyimde organik pamuk ve kayın ağacından üretilen modal elyafından iki organik hammaddeyi harmanlayarak bir koleksiyon hazırladıklarını ifade eden Makbule Kurtul, ürünlerinin farklılıklarını şöyle özetledi:

“Ürünlerimizin tamamı hem doğal hem de her zevke uygun uygun özellikler taşıyor. Tamamen pamuktan ürettiğimiz ürün grubu atlet ve  boxer tarzında geleneksel yapıyı bozmak istemeyenlere hitap ediyor. İç giyiminin vücudun şeklini almasını, esnemesini istemeyen ve düzgün durmasını arzu edenler için likralı bir grubumuz da var. Modal ve pamuğu karıştırıp, Modalın nem tutma özelliğini almış, aynı zamanda pamuğun doğallığı ile bütünlük sağlayan grubumuz ise özellikle sporcuların rahatlıkla kullanabileceği tarzda. Tamamen modal olan grubumuz ise hafif ve parlak kumaştan oluşan bir koleksiyon.”

PANDEMİ SÜRECİ E TİCARETİ ARTIRDI

Makbule Kurtul, Dünya’nın önde gelen araştırma şirketlerinden olan Nielsen’imn covid-19 salgını süreinde Türkiye’nin e-ticaret kanalları üzerinden ticaretin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ortalama %159 artış gösterdiğini açıkladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Her geçen gün Dünya değişiyor ve gelişiyor. Artık her şeyin dijitalleşme üzerinden ilerlediğinin hepimiz bilincindeyiz. Dosxx’in hayata geçirilme planlanması tüm dünyanın yaşadığı bu zor ve sıkıntılı pandemi döneminden her ne kadar öncede olsa, bu zor süreç bizi e – ticaret markası olma yolundaki kararımıza entegre etti.

Yeni bir marka olmamıza rağmen satışlarımız e - ticaret sayesinde olumlu bir grafik çizdi. Mağazaların kapalı olması internet üzerinden satışı hızlandırırken, ürünlerimizin kalitesi de dikkati çekti. Aldığımız olumlu geri bildirimler, kalite ve sağlık adına verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini gösterdi. Bu yüzden çok mutluyuz.”

Makbule Kurtul, en büyük hedeflerinin ise tüm dünyada ‘’ değerli e-ticaret markası ‘’ olarak tercih edilmek olduğunu sözlerine ekledi.

#İŞKUR #Kahramanmaraş #DOS #XX
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