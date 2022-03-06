İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce’nin acı günü!
Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR) Ali Yüce’nin babası Mikdat Yüce hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 06.03.2022, 12:50
İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürü Ali Yüce babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören Mikdat Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 80 yaşında hayata gözlerini yuman baba Mikdat Yüce, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yolyanı Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek. Aksu TV ailesi olarak Mikdat Yüce’ye Allah’tan rahmet; Yüce ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Namaz Vakti 06 Mart 2022
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|P
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|28
|52
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|27
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|5. Adana Demirspor
|28
|45
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|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
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|27
|42
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|27
|39
|10. Kayserispor
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|27
|36
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|32
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|27
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|28
|20
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|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. Erzurumspor
|27
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|28
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|27
|36
|10. Osasuna
|27
|35
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|25
|31
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|26
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Deportivo Alaves
|27
|22
|19. Cadiz
|26
|21
|20. Levante
|26
|18