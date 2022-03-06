İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce’nin acı günü!

İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürü Ali Yüce babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi gören Mikdat Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 80 yaşında hayata gözlerini yuman baba Mikdat Yüce, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yolyanı Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek. Aksu TV ailesi olarak Mikdat Yüce’ye Allah’tan rahmet; Yüce ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

