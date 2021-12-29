İŞKUR’dan basın açıklaması!

İŞKUR İl Müdürü Ali Yüce tarafından 2021 yılında kurumun yapmış olduğu faaliyetlerin anlatıldığı bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada Türkiye ve Kahramanmaraş özelinde sektörlerin iş ve işçi potansiyellerine değinilerek İl Müdürü Yüce Tarafından Rakamlar Basın Mensupları İle Paylaşıldı.

Toplantı sonunda İl Müdürü Ali Yüce 2022’nin herkese mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini temenni etti.