İslam Samimi Olmaktır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programına konuk olan Onikişubat ilçe müftülüğü vaizlerinden Makbule Bayır, "Bizler güven ve huzurlu toplum inşa etmek istiyorsak ilk olarak ailemizde daha sonra yaşadığımız toplumda samimiyeti tesis etmeliyiz" dedi.

KAHRAMANMARAŞ 07.05.2021, 16:10
İslam Samimi Olmaktır

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "İftar Vakti" programları devam ediyor. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Onikişubat ilçe müftülüğü vaizlerinden Şule Sevmez ve Makbule Bayır oldu. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ihlâs kavramı, ibadetlerde ihlâslı olmak, aile ve toplumda ihlâsın tesis edilmesi gibi pek çok konuya değinildi.

İmanı Güzelleştiren Samimiyettir

İbadetlerde ve imanda ihlâs kavramına vurgu yapan Şule Sevmez, "İhlâs öncelikle inançta gözetilmeli. İnsan öncelikle kelime-i tevhide İhlâs ile bağlı olmalı. Peygamber efendimiz, 'Kelime-i tevhid aslında Kelime-i ihlâstır' buyurmuştur. Peygamber efendimize iman nedir diye sorulduğu zaman peygamber efendimiz iman ihlâstır buyuruyor. Yani imanı güzelleştiren şey kişinin samimiyetidir. İnançta samimiyetten sonra niyette samimiyet gerekir. Peygamber efendimiz hadis-i şerifinde, 'Müminin niyeti amelinden hayırlıdır' buyurmuştur. Yani amelden önce niyet gelir. Yine Peygamber efendimiz, 'Allah hiç kimsenin bedenine, suretine bakmaz. Allah'ın bakmış olduğu önce kalpteki niyetler, sonrasında da amellerdir' buyurmuştur. Kalbin tüm manevi pisliklerden ve hastalıklardan arınması gerekir. Cüneyd-i Bağdadi ihlâsı, 'İhlâs Allah ile kul arasında bir sırdır. Melek onu bilmez ki yazsın, şeytan onu görmez ki bozsun ve heva ve heves onun farkına varmaz ki onu yoldan çıkarsın' şeklinde tanımlanmıştır. Aslında niyetin gayesi ihlâstır. İnsanın ameli niyeti ölçüsünde Allah katında değer bulur. Peygamber efendimiz, 'Allah katında kabul olunacak amel ancak halis olan ameldir' buyurmuştur. Niyetler halis olunca ameller salih olur. İhlâs olmayan bir niyet salih amele dönüşemez. İmanı kemale erdirmenin yolu da salih amel işlemektir. Yani ameller niyet birbirini tamamlar ve birbirinden ayrı düşünülemez. Yani iman olmadıkça amelin bir faydası yok. Amel olmayınca da imanı kaybetme tehlikesi var. İhlâs’ın olmazsa olmazlarından biri de tövbedir. Ayet-i kerimede, 'Ey iman edenler Allah'a öyle bir tövbe edin ki bu tövbeniz samimi olsun' buyrulmuştur. Yani kişinin günahına gerçekten pişman olması gerekir. Gerçek tövbe kalbin ağlamasıdır. Yine dualarımızda da ihlâslı olmamız gerekir. Ayet-i kerimede, 'Ey müminler ihlâslı ve samimi şekilde dua edin' buyrulmuştur. İhlâs teslimiyet zirvede yaşamak ve Allah'a yakınlık kurabilmektir" dedi.

İhlâsın Mabedi Kalptir

Onikişubat ilçe müftülüğü vaizlerinden Makbule Bayır ise, "İletişim çağındayız ancak insanlarla iletişimde sorun yaşıyoruz. Bunun en temel nedeni samimiyet eksikliğidir. İhlâs sadece ibadetlerde değil sosyal hayatımızda da geçerli olan bir şeydir. İnsan önce kendisine karşı samimi olmalıdır. Kendisine dahi samimi olamayan kişi çevresine karşı da samimi olamaz. Bunun neticesinde hayata karşı bakış açısı değişir. İhlâsın mabedi kalptir. Peygamber efendimiz sadece ibadetlerine değil sosyal hayatında da ihlâslı davranmıştır. Samimiyetin

olmadığı yerde güvensizlik vardır. Gerek ibadetlerinde gerekse sosyal hayatında samimi ve ihlâslı olan kişinin önünü Allah’u Teâlâ mutlaka açacaktır. Bizler güven ve huzurlu toplum inşa etmek istiyorsak ilk olarak ailemizde daha sonra yaşadığımız toplumda samimiyeti tesis etmemiz gerekmektedir" dedi.

#Kahramanmaraş #İslam
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