İslami Bilimler Akademisinin Altyapısı Tamamlanıyor
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Ceceli Yerleşkesindeki İslami Bilimler Akademisinde kanalizasyon altyapı çalışması başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 07.10.2020, 20:28
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Yerleşkenin altyapı ihtiyacının karşılanması amacıyla oluşturulan proje kapsamında çeşitli çaplarda 2320 metre kanalizasyon hattı yapılıyor. Çalışmalarda yaklaşık 1000 metre hat yapımı tamamlandı. Projenin ekim ayı sonuna kadar tamamlanarak işletmeye dahil edilmesi hedefleniyor.
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