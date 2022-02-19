İşler kitapevlerinde yazar-öğrenci buluşması
Öğrenciler Kitaplarını inceleyip sorularını çözdüğü yayınların yazarları buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 17:14 19.02.2022, 19:03
İşler Kitapevlerinin düzenlediği yazar-öğrenci buluşması Kahramanmaraş’ta yapılıyor.
Alanında uzman birçok yazarın öğrencilerle buluştuğu programda, tüm sınava hazırlık kitaplarında da indirimler uygulanıyor
Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan işler kitap evleri Kahramanmaraş bölge sorumlusu arif Ceyhan, “programa katılan ve destek veren bütün yazarlara teşekkür ediyorum öğrencilerimizin her zaman yanındayız.” İfadelerini kullandı.
Namaz Vakti 19 Şubat 2022
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|39
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|34
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|30
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|30
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|28
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|23
|27
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|24
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|24
|24
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|22
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|55
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|48
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|42
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|23
|40
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|23
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|22
|36
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|25
|30
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|24
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|25
|27
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|22
|27
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|26
|25
|15. Everton
|23
|23
|16. Leeds United
|23
|23
|17. Newcastle
|24
|22
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|25
|18
|19. Burnley
|22
|17
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|24
|16
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|P
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|24
|54
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|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|25
|42
|5. Villarreal
|25
|39
|6. Barcelona
|23
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
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|24
|34
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|32
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|24
|31
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|24
|31
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|24
|30
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|25
|29
|14. Espanyol
|24
|28
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|25
|24
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|24
|20
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|24
|19
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|24
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