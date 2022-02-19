İşler kitapevlerinde yazar-öğrenci buluşması

İşler Kitapevlerinin düzenlediği yazar-öğrenci buluşması Kahramanmaraş’ta yapılıyor.

Alanında uzman birçok yazarın öğrencilerle buluştuğu programda, tüm sınava hazırlık kitaplarında da indirimler uygulanıyor

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan işler kitap evleri Kahramanmaraş bölge sorumlusu arif Ceyhan, “programa katılan ve destek veren bütün yazarlara teşekkür ediyorum öğrencilerimizin her zaman yanındayız.” İfadelerini kullandı.