İsmail Kurtul İlkokulu dolu dolu bir program düzenledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Program velilerin geniş katılımı ile Renkli Görüntülere Sahne Oldu.

Aylardır Çalışılan Gösterileri Sergileyen Öğrenciler Doyasıya Eğlendiler.

Burada bir açıklama yapan İsmail Kurtul İlkokulu Müdürü Hasan Tutlu, Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kutladı.