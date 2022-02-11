İsmail Kurtul İlkokulunda kurtuluş coşkusu

Sütçü İmamın Torunu Yaşar TürkKorur İsmail Kurtul İlkokulu 3/E SINIFI VE 2/C sınıfı öğrenci ve öğretmenleri ile buluştu

Sütçü İmamın Torunu Yaşar Türkkorur, Sütçü İmam Olayını ve Kahramanlık Destanını öğretmen ve öğrencilere anlattı.

Okul bahçesinde öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çektiler hatıra fotoğrafı çektirdiler.