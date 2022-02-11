İsmail Kurtul İlkokulunda kurtuluş coşkusu
Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 102. Yılı etkinlikleri okullarda da doyasıya kutlandı. İsmail Kurtul İlkokulu 2-C Öğrencileri Çete kıyafetleri ile derse geldi.
KAHRAMANMARAŞ 11.02.2022, 15:03 11.02.2022, 15:18
Sütçü İmamın Torunu Yaşar TürkKorur İsmail Kurtul İlkokulu 3/E SINIFI VE 2/C sınıfı öğrenci ve öğretmenleri ile buluştu
Sütçü İmamın Torunu Yaşar Türkkorur, Sütçü İmam Olayını ve Kahramanlık Destanını öğretmen ve öğrencilere anlattı.
Okul bahçesinde öğrenciler davul zurna eşliğinde halay çektiler hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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