İstanbul’un ardından ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi!
Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği sürekli olarak gerçekleştirdiği Ekonomi Sohbetleri programı, bu kez Ekonomist Ali Ağaoğlu ile Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın katılımıyla, Şans Sohbetleri adı altında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 29.09.2021, 16:43 29.09.2021, 18:52
İstanbul’un ardından ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Şans Sohbetleri programı öncesinde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ekonomist Ali Ağaoğlu “ilk kez Kahramanmaraş’a geldim. Ama dersime iyi çalışmıştım. Özellikle tekstil ve metal eşyada önemli bir yere sahip bir şehir hatta altında da önemli projelerin olduğunu biliyorum” diye konuştu.
Program öncesinde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise “Kahramanmaraş’a geldiğim andan itibaren yapmış olduğumuz gezilerin ardından umutla doldum diye bilirim” şeklinde konuştu.
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