İstanbul’un ardından ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi!

İstanbul’un ardından ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Şans Sohbetleri programı öncesinde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Ekonomist Ali Ağaoğlu “ilk kez Kahramanmaraş’a geldim. Ama dersime iyi çalışmıştım. Özellikle tekstil ve metal eşyada önemli bir yere sahip bir şehir hatta altında da önemli projelerin olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Program öncesinde Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise “Kahramanmaraş’a geldiğim andan itibaren yapmış olduğumuz gezilerin ardından umutla doldum diye bilirim” şeklinde konuştu.