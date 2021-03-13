İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü!
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla programa düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2021, 16:15 13.03.2021, 17:22
Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Programa Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Kaymakamı Adil Nas ve kurum amirleri ile birlikte vatandaşlarda katıldı.
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