İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü! Kahramanmaraş’ta Program Düzenlendi
Kahramanmaraş’ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 16:10 12.03.2021, 16:48
Mehmet Akif Ersoy Kültür merkezinde düzenlenen programda, Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Karaca, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.
Programa, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayretti Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kamu Kurumları İle Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, Öğretmenler Ve Öğrenciler Katıldı.
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