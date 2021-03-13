İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılına özel resim sergisi!

Kahramanmaraş’ın tarihi mekanı yedigüzel adam müzesinde sergilenen tablolar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İstiklal Marşının her kıtasını ayrı bir tabloya sığdıran Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet ressamı Halil İbrahim Ceyhan sanatını İstiklal Marşının yıl dönümünde bir kez daha gösterdi.

İstiklal Marşının 3. kıtasını anlatan sergi türkiye’de birinci olunca genç yetenek 10 günde diğer 9 kıtayı daha anlatan tablolar hazırladı.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Genç Ressam Ceyhan Tablom birincilik ödülünü alınca ilham geldi ve bende bu sergiyi açtım ifadelerini kullandı.

Haber – Emre Ataç