İstiklal Üniversitesi, Erkenez Ortaokulu’na Bilgisayar Laboratuvarı kurdu

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Erkenez Ortaokulu’nun ihtiyaç duyduğu bilgisayar laboratuvarı, KİÜ’nün katkılarıyla tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kurulan laboratuvar derslerde kullanılmaya başlarken, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahveci ile Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve KİÜ Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay, öğrencilerin derslerine konuk oldu.

Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından bilgisayar üzerinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirilirken, öğrencilerin geliştirdikleri farklı projeler de konukların beğenisini topladı. KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Erkenez Ortaokulu ile yaptıkları protokol ile laboratuvarın kurulumunu sağladıklarını belirterek, “Yeni bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni bir üniversite olan KİÜ’de yeni bölüm ve programlar açtıklarını, diğer yandan sosyal sorumluluk çalışmaları ile de milli eğitim kurumları ile işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Prof. Dr. Küçükönder, şöyle konuştu:

“Bu nedenle doğru planlamalar yaparak üniversitemizi sağlam temeller üzerinde inşa etmek istiyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Sami Özgül’ün öncülüğünde, kentimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni bölüm ve programlar açıyor, Kahramanmaraş’ın eğitim çıtasını biraz daha yukarı çıkarmaya gayret ediyoruz. Yani önceliğimiz bölümleri açarken, bu alanlardan mezun olan öğrencilerin kısa sürede istihdama katılmalarını sağlamak. İşte bu doğrultuda yeni bölümler açıyoruz. Bu noktada şu müjdeyi de vermek istiyorum. Muhtemelen, gelecek yıl Dijital Oyun Tasarımı Bölümünü açacağız. Bunun dışında Yazılım Mühendisliği Bölümünü de açmak için YÖK’e teklifte bulunacağız. Yani üniversitemizde teknolojiyle ilgili bölümler açmaya çalışıyoruz. Tabi bu müjdeyi geleceğin üniversitelileri olacak bu öğrencilerimizin arasından vermekte ayrı bir mutluluk.”

KİÜ olarak, sosyal sorumluluk projelerine de devam edeceklerini dile getiren Küçükönder, “Tabi bahsettiğimiz çalışmaları yaparken, bir yandan da sosyal

sorumluluk projeleri üstleniyoruz. Kahramanmaraş’ın ilk ve orta öğretim kurumlarıyla bir araya geliyor, onlara karınca kararınca katkı sunmaya çalışıyoruz. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Döngel Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu İlk ve Ortaokulu’nda kütüphane açmıştık. Bugün de Erkenez Ortaokulumuza bir bilgisayar laboratuvarı kazandırıyor ve tüm donanımlarıyla birlikte öğrencilerimizin kullanımına sunuyoruz. Yüz yüze eğitime tekrar başladığımız bugünlerde, böylesine bir projeyi üstlenmek, gerçekten bizler içinde büyük mutluluk. Ben, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, öğrencilerimizin güzel günlerde kullanması ümidiyle, bilgisayar laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu katkıları sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Prof. Dr. Küçükönder, Prof. Dr. Kahveci İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ile katılımcılar bir süre sohbet ederek, istişarelerde bulundular.