İstiklal Üniversitesi için müjdeyi Başkan Güngör verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ankara temasları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Bakan Yardımcısı Fatma Varank başkanlığında gerçekleşen toplantıda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş, Vali Ömer Faruk Coşkun ve İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’de yer aldı. Şehre dair bir dizi konunun masaya yatırıldığı toplantıda alınan müjdeli bir kararın müjdesini paylaşan Başkan Güngör, “İstiklal Üniversitemizin yerleşkesinin Karacasu Kampüsü olması konusunda mutabakat sağladık. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.