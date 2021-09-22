İstiklal Üniversitesi Karacasu’da yükselecek

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin (KİÜ) kampüs yeri belirleme çalışmaları tamamlandı. Kampüs Yeri Belirleme Üst Kurulu’nun yaptığı nihai değerlendirmenin ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne (KSÜ) ait Karacasu Kampüsü’nün KİÜ’ye devredilmesine karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın başkanlığında, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, teknik heyette yer alan ilgili Genel Müdür ve Daire Başkanları ile KİÜ Genel Sekreter Vekili Cemil Toktay’ın katıldığı kurul toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Teknik heyetin, alternatif kampüs alanları üzerinde bir süredir yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından, Üst Kurulun da uygun görmesiyle KSÜ Karacasu Kampüsü’nün KİÜ’ye devredilmesi hususunda karara varılarak imzalar atıldı. Alınan karar neticesinde genişleme alanlarının da KİÜ’ye dahil edilmesinin onaylanmasıyla birlikte yaklaşık bin dönüm arazi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne Kampüs alanı olarak tahsis edilmiş oldu.

BAŞKAN GÜNGÖRDEN MİLLET BAHÇESİ SÖZÜ

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Fatma Varank, İstiklal Üniversitesi’nin yeni kampüs alanının hayırlı olması temennisinde bulundu. Kahramanmaraş’ın ikinci devlet üniversitesinin bu kampüste kurulacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e, kampüs alanı içerisine bir millet bahçesi yapılması önerisinde bulundu. Bakan Yardımcısı Varank’ın talebini kabul eden Başkan Güngör’de, en kısa sürede bu projeyi hayata geçirerek, Karacasu Kampüsü içerisine Millet Bahçesi yapma sözünü verdi.

KARACASU KAMPÜSÜ İSTİKLAL ÜNİVERSİTEMİZE HAYIRLI OLSUN

KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kampüs yeri belirleme çalışmalarının başarıyla tamamlanmış olmasından duydukları mutluluğu belirterek, “Karacasu Kampüsü, İstiklal Üniversitemize hayırlı olsun” dedi. Bundan sonraki süreçte kampüs alanı içerisindeki inşaatların yapımına ivedilikle başlayacaklarını ifade eden Rektör Özgül, şöyle konuştu:

“Bilindiği üzere, üniversitemizin kampüs yerini belirlemek için uzun bir süredir çalışıyorduk ve alternatif kampüs alanları tespit etmiştik. Gerek üniversitede kurduğumuz heyetin ve gerekse Ankara’daki üst kurulumuzun yaptığı değerlendirmeler sonucunda Karacasu Kampüsü’nün üniversitemizin yeni kampüs alanı olmasının uygun olacağı noktasında görüş birliğine varıldı. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Fatma Varank’ın başkanlığında ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın İhsan Selim Baydaş’ın da katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu hususu imzaladığımız protokolle karara bağladık. Böylelikle genişleme alanlarının da onaylanmasıyla birlikte yaklaşık bin dönümlük bir alan kampüs yerimiz olarak tahsis edildi. İnşallah en kısa sürede master planımıza başlıyoruz ve ivedilikle, kampüs alanı içerisinde yıkım kararı bulunan binaları kaldırarak, rektörlük ve fakülte binalarımızın inşasına başlayacağız. Hedefimiz 3 yıl içerisinde bu binaları tamamlayarak açmak. Bu arada Sayın Bakanımızın talebi ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da kabul etmesiyle birlikte kampüs alanımız içerisine bir de millet bahçesi yapılmasına karar verdik. Hem Bakanımıza, hem de Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bize destek veren, öncülük eden değerli Valimiz Ömer Faruk Coşkun’a, teknik heyette yer alan Genel Müdür ve Daire Başkanlarımız ile KSÜ yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kampüs yerimizin hem İstiklal Üniversitesi hem de Kahramanmaraş’ımız için hayırlı olmasını diliyorum.”