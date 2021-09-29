İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül Mado Çiftliğini ziyaret etti

Mado’nun Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin önemli markalarından biri olduğunu ifade eden Rektör Özgül, “Kanbur ailesi, Kahramanmaraş dondurmasının üretiminde, ülkemiz ve dünya genelinde tanıtımında öncü rol oynadılar. Bugün de dondurmamızın temel malzemeleri olan keçi sütünün nasıl üretildiğini yerinde gördük. Kendisinin deneyimleri ve geleceğe yönelik düşüncelerine ilişkin istişarelerde bulunduk. Konukseverliği için teşekkür ediyorum” dedi.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Kanbur ise, İstiklal Üniversitesi’nin Kahramanmaraş’ın gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Kanbur, “Kahramanmaraş’ta ikinci bir üniversitenin kuruluyor olması, kentimiz için bir şans. Her anlamda Kahramanmaraş’a katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü de, Kahramanmaraş’ın zengin mutfağı ve yerel lezzetlerinin gelişimi ve tanıtımı için önemli bir fırsat olacaktır. Bu noktada sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de üniversitemiz ve Kahramanmaraşlı girişimcilerimizin işbirliği ile güzel adımlar atılacaktır” diye konuştu.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve üniversite-sanayi işbirliği gibi konuların da ele alındığı görüşmede, Özgül, Küçükönder ve Kanbur görüş alışverişinde bulundular.