İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül'ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Türk Milleti, binlerce yıllık mazisi ile şüphesiz insanlık tarihinin en önemli parçalarından biridir. Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve günümüze kadar bu kadim coğrafyanın en asli unsuru olan milletimiz, maalesef Birinci Dünya Savaşı’nın ardından emperyalist amaçlarla gerçekleştirilen işgallerle karşı karşıya kalmıştır. Tarihimizin belki de en önemli dönüm noktalarından biri olan bu acı süreç, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliği, milletimizin azim ve kararlılıkla verdiği istiklal mücadelesinin zaferle neticelendirilmesi sayesinde atlatılmıştır. Binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olan milletimiz, bu zaferin ardından yeni devletini kurmuş ve idare biçimi olarak da kendisine en layık olan yönetim şekli olan cumhuriyeti benimsemiştir.

Yokluklar içerisinde ve türlü meşakkatlerle kurulan ülkemiz, bugün modern bir devlet hüviyeti ve 97 yıllık cumhuriyet birikimi ile geleceğe daha emin adımlarla yürümektedir. Bizler de daha çok çalışarak, cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak, hedeflenen muasır milletler seviyesini yakalamaya ve aşmaya gayret edeceğiz. İnanıyorum ki karşılaştığımız her güçlük, tarihten aldığımız ilham ve milletimizin birlik ve beraberlik ruhu ile aşılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2 mutlu günü birbiri ardına yaşadığımız bu anlarda hem Mevlit Kandilimizi, hem de bir kez daha 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, tebrik ediyorum.