İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ün 19 Mayıs mesajı!

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül'ün mesajı:

18 Mayıs 2021

Türk İstiklal Mücadelesinin fiilen başlatıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919’un 102’nci yıldönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun…

Milli tarihimizin en önemli günlerinden biri 19 Mayıs 1919’dur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Samsun’a ayak basarak, esaret altına alınmak istenen Türk Milleti’ni bağımsızlığa taşıyacak olan ulusal kurtuluş mücadelemizi başlatmıştır. Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık ateşi, Amasya’dan Erzurum’a, Sivas’tan Ankara’ya dalga dalga tüm Anadolu’yu kuşatmış, aziz milletimizin ulusal kurtuluşa olan inancını, azim ve kararlılığını perçinlemiştir. İşte bu azim ve kararlılık sayesindedir ki, necip milletimiz her türlü yokluğa rağmen hürriyete ulaşmayı başarmış, paslı bir hançer gibi Anadolu’nun bağrına saplanan düşmanı, söküp atmıştır.

Bildiğiniz gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 19 Mayıs’ı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. Bu da aziz milletimizin, ülkemizin yarınları olan gençlere verdiği önemi göstermektedir. Bugün, ülkemizin geleceği için umut ışığı olan gençlerimize duyduğumuz güven her zamankinden daha fazladır. Çünkü çağın gerektirdiği bilgiyle donanan, ahlaklı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bu gençler, ülkemizi gelecekte çok daha güçlü noktalara taşıyacak ve aydınlık yarınlarımızın teminatı olacaktır.

Sözlerimin sonunda bir kez daha ifade etmek isterim ki, bugün vatan toprakları üzerine kurulan bu ülkede özgürce yaşıyorsak, aziz ecdadımızın bir asır önce canları ve kanlarıyla ödedikleri bedel ve insanüstü gayretle verdikleri onurlu mücadele sayesindedir. Dolayısıyla onlara sonsuz kere müteşekkiriz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, büyük Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yâd ediyorum.