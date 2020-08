İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül’ün 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Onur ve gurur günümüz, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Türk Milleti’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 19 Mayıs 1919’da başlayan bağımsızlık mücadelesinin, 30 Ağustos 1922’de kazanılan destansı zafer ile neticelendiğini kaydeden Prof. Dr. Özgül, mesajında şu düşüncelere yer verdi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun.

Hepimizin bildiği gibi tarihin akışını değiştiren kırılma noktaları vardır. Milli tarihimizin en önemli kırılma anlarından birisi de 30 Ağustos 1922’de elde edilen büyük zaferdir. Esaret altına alınmak istenen bir millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenmiş, en önemli seciyesi olan bağımsızlığı için mücadele ederek tarihte eşine az rastlanır bir muzafferiyet elde etmiştir. Böylelikle 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi ile Türk yurdu olan Anadolu’nun, sonsuza kadar Türk vatanı olacağı tarihe kaydedilmiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı, ülke ve millet olarak kenetlendiğimizde her türlü meşakkatin üstünden gelebileceğimizin de en önemli göstergesidir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde de bu birlikteliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz aşikardır. Bir ve beraber olduğumuz sürece her türlü zorluğu aşacağımıza gönülden inanıyor, bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum.”