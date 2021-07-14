İstiklal Üniversitesi tarafından konferans düzenlendi

Düzenlenen Konferansa, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahveci ile akademik ve idari personel katıldı.

Konferans öncesinde konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Türkiye’nin yaklaşık yüz yıllık cumhuriyet tarihi boyunca birçok kez askeri darbeye maruz kaldığını ve demokrasisinin kesintiye uğradığını söyledi.

Rektör Özgül’ün konuşmasının ardından, KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Durdane Gümüşten tarafından, “15 Temmuz Darbe Girişiminin Toplumdan Bireye Travmatik Etkileri” konulu konferans verildi.

Konferans sonrası aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül demokrasimiz artık kesintiye uğramayacak ifadelerini kullandı.