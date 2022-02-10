banner86

banner85

İstiklal Üniversitesinden Kurtuluş’un 102. Yıl Dönümü Etkinliği!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından, 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında “Kurtuluş Savaşı’nda Maraş Milli Mücadelesinin Önemi” konulu konferans düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ 10.02.2022, 17:01 10.02.2022, 17:15
İstiklal Üniversitesinden Kurtuluş’un 102. Yıl Dönümü Etkinliği!

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adnan Küçükönder ve Prof. Dr. Nuri Kahveci, Fakülte Dekanları, Daire Başkanları, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta, Rektörlük Ortak Dersler Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Dr. İpek Taşdemir tarafından şiir dinletisinde bulunuldu. Ardından, Rektörlük Ortak Dersler Bölümü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Dr. Fatih Yavuz tarafından Maraş Milli Mücadelesinin Kurtuluş Savaşı’ndaki rolü ve önemi anlatıldı.

Maraş’ın, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından, önce İngilizler, daha sonra da Fransızlar tarafından işgal edildiğini kaydeden Yavuz, Sivas’taki Temsil Heyeti ile yapılan görüşmeler sonunda teşkilatlanma çalışmalarına başlandığını belirtti. Maraş ve bölgesinin askeri açıdan Üçüncü Kolordu’ya, idari açıdan da Sivas’a bağlandığını dile getiren Yavuz, Maraş Milli Mücadelesinin süreçlerini kronolojik olarak ele alarak, şöyle konuştu:

“Kasım 1919’da Maraş’ta başlayan bu direniş Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasıyla daha teşkilatlı bir hale gelmiştir. Böylece liderleri Aslan Bey, Kurtoğlu Salim Bey ve Kılıç Ali Bey olan Maraş Kuvayı Milliyesi, silahlı direniş için gerekli hazırlıklara başlamıştır. Bu arada Ocak 1920'de Maraş'taki asker mevcudunu arttıran ve burada kalıcı olabilmek için kuvvetlerini sürekli takviye eden Fransızlar, halkın kabul edemeyeceği olumsuz hareketlere başvurmaktan da geri durmamışlardır. İşgal kuvvetlerinin başındaki Fransız General, 15 Aralık 1919 günü Maraş’ta şehrin ileri gelenleri ile bir toplantı tertip etti. Ancak Türklerin kabul edemeyeceği talepler yüzünden bu toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Akabinde Fransızların şehre ek destek sevk etmesiyle Ermenilerin bazı camilere saldırması aynı anda gelişti. Fransızlarla yapılan çetin çatışmalar 21 Aralık 1919’da başladı ve Maraş civarında yaklaşık bir ay sürdü.

Fransızlar, şehrin hâkim noktalarına yerleşmişlerdi. Bu, önceden Maraş’ta bulunan Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere misyoner örgütlerine ait okul, hastane gibi binalar olması sebebiyle çok kolay olmuştu. Maraş’ta Ermenilerle Müslümanlar genel olarak karışık bir şekilde bir arada oturmaktaydılar. Ancak işgalden sonra Müslüman mahallelerinde oturan Ermeniler, Hristiyan mahallelerine taşındı.

Bahsi geçen dönemde çatışmaların şiddeti sürekli artmış, muhtelif (Hatuniye, Çavuşlu, Ekmekçi ve Şekerdere) mahalleleri Ermeniler tarafından yakılmış, çatışmalar şehrin içinde ve giriş noktalarında tüm şiddetiyle devam etmiştir. Çatışmalar Fransızların şehri terk ettiği 11 Şubat 1920 tarihine kadar sürdü. Fransız ordusu, Maraş’ta tutunamayacaklarını anlayınca ağır silahlarını imha ederek 22 Ocak’ta başlayan ve yaklaşık 20 gün süren çatışmaların nihayetinde 11 Şubat 1920’de müttefikleri Ermenilere dahi bilgi vermeden Maraş’ı terk ettiler.”

“200 ŞEHİT, 500 YARALI VE HARABE BİR ŞEHİR”

Maraşlıların kahramanca direnişinin ardından kentin bağımsızlığına kavuştuğunu fakat Fransız ve Ermeni işgalcilerin kenti ateşe vererek harabeye çevirdiğine değinen Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Maraş savunmasında 15 Şubat 1920’de tespit edilen şehit sayısı 200, yaralı sayısı ise 500 civarında idi. Kayıplar çoğunlukla dom dom kurşunu da denilen ucu kesik mermiler sebebiyle olmuştu. Bu yaralıların tedavisini güçleştirmekteydi. Bu süreçte soğuk nedeniyle 1000 civarında Ermeni ile çoğu Senegalli 800 civarında Fransız askeri hayatını kaybetti. Maraş’ta çatışmalarda 1200 civarında Fransız askeri ölmüştür. Maraş’taki çarpışmalar neticesinde şehrin yarısı yanmış, üçte biri de top mermileri ile tahrip edilmişti. En büyük on mahalle tamamen yıkılmış, 8 cami, 10 kilise, 15 okul ve Maraş Kışlası yakılmıştı.

Maraş zaferi, İtilaf Devletleri’nin en güçlü üyelerinden olan Fransızlara karşı kazanılması ayrı bir önem taşımaktadır. Ayrıca daha Osmanlı Devleti ile barış antlaşmasını imzalamayan İtilaf Devletleri, Maraş’tan gelen Fransızların yenilgi haberi ile bütün planlarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Maraş’ın kurtuluşu, Antep, Urfa ve Adana gibi Fransız işgali altındaki komşu bölgelerin de kurtuluş için umutlanmasına ve cesaretlenmesine vesile olmuştur. Ayrıca Ermenilerin “Kilikya Ermeni Devleti” kurma hayalleri de Maraş’ın kurtuluşu ile tamamen yok olmuştur. Maraş’ın kurtuluşunu bir telgrafla kutlayan Mustafa Kemal Paşa, bu telgrafta Maraş’ı “Kahraman” sıfatı ile birlikte kullanmak suretiyle onurlandıran ilk kişi oldu. Maraş şehri, 5 Nisan 1925 tarihinde, kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verilerek onurlandırılmıştır. Ayrıca TBMM, 7 Şubat 1973 tarihinde aldığı 1657 numaralı kararla şehrin adını “Kahramanmaraş” olarak değiştirmiştir.”

Konferansın sonunda KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül tarafından, Öğr. Gör. Dr. Fatih Yavuz’a çiçek takdiminde bulunuldu.

#Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi #Kurtuluşun 102. Yıl Dönümü Etkinliği
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 10 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Boluspor 20 27
11. Tuzlaspor 21 27
12. Keçiörengücü 22 27
13. Menemen Belediyespor 22 26
14. Gençlerbirliği 22 26
15. Kocaelispor 22 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. M. United 23 39
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 20 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11