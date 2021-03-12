İstiklâl’in Verdiği İlham Bir Milletin Sesi Olmuştur

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle mesaj yayımladı. 12 Mart 1921’de kabul edilen İstiklal Marşı’nın 100. sene-i devriyesini kutlayan Başkan Güngör mesajında, Milli Mücadele’nin vatanın muhafazası adına büyük bir kararlılıkla ve azimle gerçekleştirildiğine değindi. Başkan Güngör yayımladığı mesajda; “Kahramanmaraş’ta yanan bağımsızlık ateşi, nihayet bütün bir vatanın kurtuluşunun başlangıcını teşkil etmiştir. Avukat Mehmet Ali Bey’in kaleme aldığı Alem-i İslam’a Hitap Beyannamesi’nin ‘Korkma’ diyerek bitirdiği ifadeler, Mehmet Akif Bey’in yüksek bir seciye ile yazdığı İstiklal Marşı’nın ‘Korkma’ ifadeleriyle aynı ruh, aynı inanç, aynı bağımsızlık aşkını taşır. Tüm kahramanlarımızın görevlerini eksiksiz şekilde ve tam zamanında yerine getirmesi, bugün ayaklarımızı bastığımız muazzez toprakların işgalden kurtuluşunun en büyük sebeplerindendir” ifadelerini kullandı.

Kahramanlarımıza Rahmetle Anıyorum

Başkan Güngör mesajını, “Milli Mücadele kahramanlarımızın Anadolu’dan ‘Korkma’ diye haykırışları, bir milletin ortak mutabakatı olmuş, kahraman Türk Milleti bu sesin etrafında tek bir yumruk halini almıştır. İşte Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasının sırrı, bu milli mutabakat zemininde yatar. Merhum Mehmet Akif’in dediği gibi; Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın! İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılındaİstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanları ile bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” cümleleriyle noktaladı.