İtfaiye’den duyarlı vatandaşa teşekkür!

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi edilen kuş, tekrar doğaya salındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne geçtiğimiz günlerde yaralı bir Kızıl Şahin teslim edildi. Duyarlı bir vatandaş tarafından aracıyla seyir halindeyken rastlanılan kuşun koruma altında olan ‘Kızıl Şahin’ türünden olduğu belirlendi. Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan açıklamada, tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin’in tekrar doğal ortama salındığı belirtilirken, duyarlı vatandaşa hassasiyeti için teşekkür edildi.