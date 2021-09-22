İtfaiye’den duyarlı vatandaşa teşekkür!
Bir vatandaş tarafından yaralı bir şekilde bulunan Kızıl Şahin, Büyükşehir İtfaiyesi’ne teslim edildi.
KAHRAMANMARAŞ 22.09.2021, 14:51
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince tedavi edilen kuş, tekrar doğaya salındı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne geçtiğimiz günlerde yaralı bir Kızıl Şahin teslim edildi. Duyarlı bir vatandaş tarafından aracıyla seyir halindeyken rastlanılan kuşun koruma altında olan ‘Kızıl Şahin’ türünden olduğu belirlendi. Büyükşehir İtfaiye ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kuş, ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan açıklamada, tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin’in tekrar doğal ortama salındığı belirtilirken, duyarlı vatandaşa hassasiyeti için teşekkür edildi.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 22 Eylül 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Altay
|6
|12
|4. Karagümrük
|6
|11
|5. Konyaspor
|5
|11
|6. Hatayspor
|5
|10
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Sivasspor
|6
|6
|12. Adana Demirspor
|6
|6
|13. Malatyaspor
|6
|6
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Gaziantep FK
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|6
|14
|2. Real Madrid
|5
|13
|3. Valencia
|5
|10
|4. Rayo Vallecano
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|6
|9
|7. Sevilla
|4
|8
|8. Barcelona
|4
|8
|9. Osasuna
|5
|8
|10. Mallorca
|5
|8
|11. Real Betis
|5
|6
|12. Elche
|5
|6
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|6
|4
|16. Celta de Vigo
|6
|4
|17. Espanyol
|5
|3
|18. Granada
|5
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü