İtfaiye’nin balıkadamlarına sıkı eğitim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Muğla’nın Fethiye ilçesinde birinci etap eğitimi ile tekâmül eğitimleri ve tatbikat sürecinden geçti. Toplamda 13 kişilik ekipte, 10 personel “üç yıldız bröve” sürecini önceki yıllarda tamamlamışken, 5 personelin katıldığı son eğitimde 2 personel tekâmül eğitimi aldı, 3 personel ise birinci etap eğitimleri sonucu “bir yıldız” brövelerini alarak dalgıç ekibine katıldı. Büyükşehir İtfaiyesi’ne bağlı dalgıçlar, 2008 yılından bu yana; şehir genelinde sayısı 55’e yaklaşan baraj ve göletin yanı sıra, sulama kanalları, kuyular ve çeşitli ortamlarda meydana gelen boğulma vakalarında görev alırken, yeni katılan personeller ile birlikte bu vakalara müdahalede güç kazanacak.

Boğulmaya Karşı Uyarı

İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş yaptığı açıklamada, “Özellikle yaz aylarında, balık avlamak, piknik yapmak, gezmek gibi amaçlarla gidilen baraj, nehir, göl, gölet, sulanma kanalı gibi yerlerde, vatandaşlarımız suya girebiliyor. Bu alanlarda vatandaşlarımızın uyarı levhalarına, ikazlara dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Kahramanmaraş İtfaiye Teşkilatı olarak yılda ortalama 20 boğulma ve su altı arama kurtarma vakasına müdahale ediyoruz. İtfaiyemize bağlı tüm kahraman personelimiz ve ekiplerimizle bizler göreve 7/24 hazırız” dedi