İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu!
''Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı'' Araştırmasında 17. Sırada Yer Alan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı aynı zamanda İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 29.07.2020, 18:50 29.07.2020, 19:28
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İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, salgının, tekstil sektörünü nasıl rtkilediğini aktardı.
İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Öksüz YKS sınavının açıklandığı şu günlerde tekstil mühendisliği seçecek öğrenciler için sağladıkları imkânlara dikkat çekti.
Öksüz konuşmasının devamında İTHİB’in çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.
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