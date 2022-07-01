İyi ki Doğdun Ecrin Naz

Doğum Gününe Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Ve Kadın Aile Şube Müdürü Tuba Göķçen, Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimler Derneği Başkanı Yunus Karaman Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Katıldı.

Ecrin Naz Kendisi İçin Düzenlenen Sürpriz Doğum Günü Karşısında Çok Mutlu Oldu.

Doğum Günü Sürprizi Yapılan Ecrin Naz Yine Kendisiyle Aynı Gün Doğan Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’nın Doğum Gününü Pastalı Bir Sürprizle Kutladı