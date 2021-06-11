İyi Parti Elbistan ilçe başkanı sabıkalı mı?

Türkgün Gazetesinde yer alan habere göre; ”İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül’ün Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan hükümlü olduğu iddia edildi

Birçok haber sitesinde ve sosyal medya paylaşımlarında da yer alan iddialara yönelik Av. Hüseyin Gül’den henüz bir açıklama gelmedi.

Türkgün Gazetesi’nde ve web sitesinde yer alan iddiaya göre

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gül’ün 2015 yılında gerekçeli kararla “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” suçundan hükümlü olduğu ortaya çıktı.

28 Mayıs 2015 tarihli kararla müvekkilini dolandırdığı ortaya çıkan İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hüseyin Gün’ün adli sicil kaydı kontrol edilmeden hangi yollarla İlçe başkanı görevine getirilmesi merak konusu oldu.

Adli Sicil Kaydı olan birinin önce sicilinin temiz olması gerektiğini belirten bazı partililer, Hüseyin Gül’ün İYİ Parti Genel Merkezi tarafından da kişisel bilgileri kontrol edilmeden ilçe başkanlığı görevine getirilmesine tepki gösterdiler.

Konu ile ilgili mahkeme kararında “1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına” karar verilen Hüseyin Gül indirimlerle bu cezayı para cezası olarak sicile işlendi.