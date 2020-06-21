İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi Yapıldı

Parti binasında yapılan kongreye; CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Millet İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Paksoy, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barıl Aslan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül ve partili vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede Divan heyetinin oluşturulmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği kutlama mesajını okudu.

İYİ Parti Elbistan Teşkilatının mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Gül'ün tek liste ile girdiği 2. Olağan kongrede şunları söyledi; “Biz kimseyi ayrıştırmadan ötekileştirmeden kardeşlik duygusu ile herkesi kucaklayacağız.

Çünkü biz hangi düşünceden hangi siyasi görüşten olursak olalım düğünümüzde, cenazemizde, sevincimizde, hüznümüzde beraberiz yan yanayız. Amacımız; seviyeli bir şekilde temiz ve şeffaf siyaset anlayışı partimizi hak ettiği yerlere getirmektir. Kongremize katılan herkese teşekkür ediyor, 2. Olağan Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.



İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı'nda Yönetim

İlçe Başkanı Hüseyin Gül,

1. Çuhadar Gül

2. Serhat Özdemir

3. Mehmet Şahin Karagenç

4. Mesut Kurtdede

5. Ali Kırdağ

6. Ahmet Yektauşakları

7. Oğuzhan Genç

8. Ahmet Yalçın

9. Turgay Taşolar

10. Emri Kaya

11. Osman Meşe

12. Atıf Yüksel

13. Sami Koca

14. Mete Yılmaz

15. Mehmet Kaya

16. Mesut Özkanlı

17. Ali Yozgatlıoğlu

18. Fatih Darendeli

19. Muzaffer Yıldız

20. Cuma Kılıç

21. Sevinç UZ

22. Emiş Kalın

23. İlknur Aydın

24. Hatice Ölker

25. Tuba Doğan

26. Mukaddes Güngör

27. Zübeyde Kalın