İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi Yapıldı
İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı 2. Olağan Kongresi, parti binasında geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.
Parti binasında yapılan kongreye; CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, Millet İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Paksoy, CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barıl Aslan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül ve partili vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kongrede Divan heyetinin oluşturulmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği kutlama mesajını okudu.
İYİ Parti Elbistan Teşkilatının mevcut İlçe Başkanı Hüseyin Gül'ün tek liste ile girdiği 2. Olağan kongrede şunları söyledi; “Biz kimseyi ayrıştırmadan ötekileştirmeden kardeşlik duygusu ile herkesi kucaklayacağız.
Çünkü biz hangi düşünceden hangi siyasi görüşten olursak olalım düğünümüzde, cenazemizde, sevincimizde, hüznümüzde beraberiz yan yanayız. Amacımız; seviyeli bir şekilde temiz ve şeffaf siyaset anlayışı partimizi hak ettiği yerlere getirmektir. Kongremize katılan herkese teşekkür ediyor, 2. Olağan Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanlığı'nda Yönetim
İlçe Başkanı Hüseyin Gül,
1. Çuhadar Gül
2. Serhat Özdemir
3. Mehmet Şahin Karagenç
4. Mesut Kurtdede
5. Ali Kırdağ
6. Ahmet Yektauşakları
7. Oğuzhan Genç
8. Ahmet Yalçın
9. Turgay Taşolar
10. Emri Kaya
11. Osman Meşe
12. Atıf Yüksel
13. Sami Koca
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