İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, koronavirüse yakalandı!

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Çabukel, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 15:36 02.11.2020, 16:22
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, koronavirüse yakalandı!

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, açıklamasında;

“Kıymetli hemşehrilerim, sağlıkçı olan eşimin testinin pozitif çıkmasının arkasından yaptırmış olduğum 
Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Evde tedavimize başlanmıştır.

Sizlerden Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyoruz. 

Dualarınızı bekliyoruz! Allah’a emanet olun”.

Geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyoruz.

Aksu TV olarak İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

#İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel #koronavirüs #Aksu Haber #aksu tv haber
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