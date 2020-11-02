İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, koronavirüse yakalandı!
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Çabukel, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu.
İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel, açıklamasında;
“Kıymetli hemşehrilerim, sağlıkçı olan eşimin testinin pozitif çıkmasının arkasından yaptırmış olduğum
Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Evde tedavimize başlanmıştır.
Sizlerden Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyoruz.
Dualarınızı bekliyoruz! Allah’a emanet olun”.
Geçmiş olsun diyor acil şifalar diliyoruz.
Kıymetli hemşehrilerim, sağlıkçı olan eşimin testinin pozitif çıkmasının arkasından yaptırmış olduğum— Av. Ahmet Çabukel (@ahmtcbkl) November 2, 2020
Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
Evde tedavimize başlanmıştır.
Sizlerden Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyoruz.
Aksu TV olarak İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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